В Ярославле продлили разрешение на строительство волейбольного центра

Строительство волейбольной арены в Ярославле будет продолжаться еще полтора года. Разрешение на работы на проспекте Фрунзе продлено до 17 декабря 2026 года, сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Часть комплекса уже функционирует: арена для пляжного волейбола и бассейн, построенные по госзаказу. В начале мая здесь прошел этап Кубка России по пляжному волейболу. Основная же арена, финансируемая частными инвесторами, еще не готова.

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области продлило разрешение на строительство второй очереди комплекса до 17 декабря 2026 года. Волейбольный клуб «Ярославич», недавно вернувшийся в Суперлигу, пока не сможет воспользоваться новым дворцом, рассчитанным на 5 тыс. зрителей.

Антон Голицын