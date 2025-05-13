Жительница Пензы пойдет под суд за мошенничество с социальными пособиями

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении 27-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурантка приобрела дом в Камешкирском районе для улучшения жилищных условий на средства маткапитала, полученного за рождение второго ребенка. Также пензячка оформила различные социальные выплаты и ежемесячные пособия.

На самом деле она не рожала сына и получила деньги незаконно. В общей сложности женщина похитила свыше 900 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантка признала свою вину.

Павел Фролов