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Три детские коляски сгорели в подъезде 24-этажного дома в центре Ижевска

Три детские коляски сгорели в 24-этажном доме в центре Ижевска из-за короткого замыкания аккумулятора в электросамокате, который находился рядом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 6 кв. м

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Пожар произошел вечером 11 мая на ул. Карла Маркса в подъезде на втором этаже дома. По словам дознавателя, пострадавших нет, 170 человек эвакуировались из здания самостоятельно, в их числе 25 детей.

Повреждены внутренняя отделка стен, потолок в подъезде, а также детские коляски и электросамокат. Возгорание ликвидировали 14 специалистов МЧС и четыре единицы техники.

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