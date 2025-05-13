Ученые смогли на время превратить свинец в золото

Физики из Европейской организации по ядерным исследованиям сообщили об успешном синтезе атомов золота в результате экспериментов с ионами свинца на Большом адронном коллайдере. При сближении тяжелых ядер, разогнанных до крайне высокой скорости, были зафиксированы условия, в которых свинец теряет протоны и превращается в золото. В ходе одного запуска было создано около 29 пикограммов золота — доли грамма, сравнимые с массой нескольких бактерий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс происходил не в результате прямого столкновения, а благодаря электромагнитному взаимодействию между ядрами, пролетавшими на близком расстоянии. Образовавшиеся ядра золота существуют лишь доли секунды и тут же распадаются. В дополнение к золоту детекторы зафиксировали также образование таллия и ртути, чьи ядра формировались в значительно большем количестве.

Несмотря на ничтожный объем полученного золота, результаты эксперимента открывают новые горизонты в изучении ядерных реакций и трансмутаций. Некогда мечта алхимиков — превращение свинца в золото — стала научным фактом, пусть и исключительно дорогим и кратковременным.

Евгений Федуненко