Samsung представила сверхтонкий смартфон Galaxy S25 Edge

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy S25 Edge — модель со сверхтонким корпусом (5,85 мм) и поддержкой широкого набора функций на базе искусственного интеллекта. Устройство доступно в трех цветах, а цена начинается от €1249 за версию с 256 ГБ памяти и от €1369 за версию с 512 ГБ.

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Аппарат весит 163 грамма, но оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также двойной камерой с основным модулем на 200 МП. Смартфон получил титановую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и стекло Gorilla Glass Ceramic 2. Емкость аккумулятора — 3900 мА•ч, что хуже, чем у других флагманов, поскольку смартфон выпускается в ультратонком корпусе.

Камеры оснащены ИИ-движком ProVisual Engine, который автоматически подбирает оптимальные настройки тона, освещения и контрастности, а также функцией Galaxy Nightography, создающей качественные фото в условиях низкой освещенности. ИИ также отвечает за энергосбережение и адаптацию интерфейса — от поиска информации до редактирования фото и перевода в реальном времени.

Евгений Федуненко