Версия об убийстве девушки в Кировском районе Перми не подтверждается

Признаков насильственной смерти девушки, тело которой было найдено возле одного из баров в Кировском районе Перми, не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Также не подтверждается версия о причастности к ее гибели граждан иностранных государств. По данным минтербеза, предварительная версия — несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле).

Тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая на заборе рядом с кафе по улице Маршала Рыбалко. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. «В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации»,— сообщило СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями произведены осмотры места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видео с камер наблюдения. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.