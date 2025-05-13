Двое петербуржцев попали в отдел полиции после стрельбы на детской площадке

Двое молодых жителей Петербурга около полудня 12 мая устроили стрельбу на детской площадке, расположенной на пересечении улиц Симонова и Прокофьева, сообщает «Фонтанка».

О том, что молодой человек и его спутница расстреливают бутылки во дворе, сообщила местная жительница. Прибывший на место наряд задержал 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. У них изъяли страйкбольное оружие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец, пытавшийся поджечь отделение банка на улице Белы Куна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере Невского района.

Андрей Маркелов