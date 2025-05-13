Прикамье вошло в пятерку регионов с наибольшим количеством «пьяных» ДТП

Пермский край вошел в пятерку регионов России, лидирующих по количеству ДТП с водителями, находящимися в состоянии опьянения. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой данные отчетности с января по апрель 2025 года, опубликованные Госавтоинспекцией России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В список регионов с наибольшим количеством «пьяных аварий» вошли: Краснодарский край (105 ДТП), Нижегородская (81) и Воронежская (70) области, Красноярский (65) и Пермский (62) края. Больше всего погибших в таких ДТП зафиксировано в Краснодарском крае (36), Московской области (24), Забайкальском крае (21), Нижегородской (19) и Новосибирской (19) областях.

При этом в целом количество «пьяных» ДТП сократилось с начала года на 15,9% (до 2 тыс. происшествий) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.