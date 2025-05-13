Депутат Гусев предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом новых регионов. Свою инициативу он направил председателю Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной.

Сейчас на обратной стороне банкноты образца 2022 года изображена карта России без Донецкой и Луганской народных республик, а также без Запорожской и Херсонской областей. Господин Гусев предложил менять купюры постепенно, чтобы избежать «лишних затрат».

«Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян... Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа»,— прокомментировал «РИА Новости» депутат.

В декабре 2024 года закончилось голосование за символы для оборотной стороны банкноты 1000 руб., посвященной Приволжскому федеральному округу. Презентовать дизайн обновленной купюры ЦБ обещал в конце 2025 года. В апреле регулятор также приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 руб., ее тоже планируется представить до конца года.