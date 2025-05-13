Тюменца оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 100 тыс. руб. 34-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале в ходе мониторинга соцсетей полиция Тюменской области обнаружила аккаунт с символикой ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). На странице обвиняемого, доступной всем пользователям, была краткая информация о нем и статус «ТПерсона» с эмблемой ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Экспертное исследование показало, что это можно расценивать как пропаганду смены пола.

Обвиняемый полностью признал вину.

Ирина Пичурина