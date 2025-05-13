Продавца из Нижнего Тагила судили за распространение данных абонентов

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд ограничил свободу на 1,5 года продавцу-консультанту салона сотовой связи Эдуарду Проквасу за незаконное распространение персональных данных, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Telegram он получил рассылку с предложением заработка, где предлагалось выпустить виртуальную SIM-карту на имя жительницы Москвы и приостановить SMS-рассылку по реальной симке. Он сделал это у себя на работе, так как в рамках профобязанностей имел доступ к базе данных абонентов. За свои услуги он получил 20 тыс. руб.

Москвичка обнаружила, что кто-то вошел в ее Telegram-аккаунт с другого устройства, хотя она не пользовалась этим мессенджером. Связавшись с оператором, она узнала о виртуальной SIM-карте на свое имя и быстро приостановила все финансовые операции в банках. После этого поиском преступников занялись сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСБ.

Следственные органы квалифицировали действия обвиняемого как неправомерный доступ к компьютерной информации, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В суде он признал вину и раскаялся — дело рассматривалось без проведения судебного следствия. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Кировграде (Свердловская область) суд назначил сотруднику телекоммуникационной компании по совокупности преступлений наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, который из чувства мести подключал платные услуги абонентам без их ведома.

Ирина Пичурина