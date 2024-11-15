На Урале судили сотрудника оператора связи, подключавшего допуслуги из мести

В Кировграде (Свердловская область) суд назначил сотруднику телекоммуникационной компании по совокупности преступлений наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, который из чувства мести подключал платные услуги абонентам без их ведома, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Местного жителя судили по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло ее модификацию, с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что 10 июля 2023 года 38-летний мастер по обслуживанию клиентов из-за сложившихся личных неприязненных отношений к потерпевшему, который являлся абонентом компании, узнал его логин и получил доступ к его лицевому счету в компании, чтобы причинить имущественный вред, который повлечет отключение доступа к нтернетом — поводом стал долг в 1,3 тыс. руб. у потерпевшего перед осужденным, при этом сроки возврата денег они не обговаривали, а требования об оплате долга не выдвигались. Из-за этого осужденный совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации и произвел модификацию лицевого счета потерпевшего, подключив платную услугу «антивирус» без его ведома.

Аналогичным способом сотрудник совершил неправомерный доступ к счетам абонентов еще три раза, подключая им платные услуги. Свою вину он признал. По приговору суда также конфискованы его компьютер и сотовый телефон, с использованием которых были совершены преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина