Хакер из Томска получил срок по делу о госизмене

Томский областной суд приговорил к 6 годам 3 месяцам колонии общего режима 20-летнего хакера, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Молодой человек полностью признал вину, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу дела легли материалы томского УФСБ. Как установило судебное следствие, которое проходило в закрытом режиме, томич осуществлял хакерские атаки на информационные ресурсы учреждений Томска, используя программы для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. «Его действия были направлены против безопасности РФ и осуществлялись за материальное вознаграждение от иностранной организации»,— говорится в сообщении облсуда.

Илья Николаев