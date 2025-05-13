«Известия»: в ВМФ появятся полки беспилотных систем

В составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По словам собеседников издания, новые подразделения будут оснащены роботизированными комплексами для работы в разных средах: воздушными и наземными дронами, безэкипажными катерами и подводными аппаратами. Техника будет выполнять разведывательные и ударные функции, включая защиту российских судов, уничтожение дронов противника и обезвреживание морских мин.

В декабре прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов предложил создать войска беспилотных систем. Их формирование завершится в III квартале текущего года. Он подчеркнул, что массовое использование беспилотников стало ключевым тактическим прорывом для подразделений ВС РФ.