Время роскоши в Lusso Sorgun

В районе турецкого Сиде открылся новый пятизвездный отель Lusso Sorgun класса de luxe. В переводе с итальянского «lusso» означает «роскошь», и гостиница полностью отвечает своему названию. Уникальный мягкий климат местечка Соргун с пышной зеленью соснового леса и лазурной гладью моря позволяет наслаждаться отдыхом с марта по ноябрь. В распоряжении гостей частные пляжи с золотистым песком, цветущие сады, голубые бассейны, элегантное здание с изящно оформленными номерами (при довольно обширной площади в 80 тыс. кв. м их 300) и концепция «ультра все включено» с меню от мишленовских шефов и премиальными напитками.

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Кухня Lusso Sorgun придется всем по душе. Здесь открыты: основной ресторан, 3 — с меню а-ля карт, 11 баров, VIP-лаунж, круглосуточное бистро, кофейня, кондитерская, уголок турецких лепешек гезлеме с начинкой, а также бары в пляжном клубе, где можно провести целый день в комфортных приватных беседках.

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Для юных гостей предусмотрены клуб с русскоязычным персоналом и обширная детская площадка. Няни и анимация на высоком уровне: Lusso Sorgun планирует привлекать диджеев мирового уровня и эстрадных звезд, профессиональные цирковые шоу.