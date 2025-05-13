Застройщики не были готовы к отмене льготной ипотеки

Застройщики жилья не верили, что «им перекроют денежный поток», поступавший в виде массовой льготной ипотеки, поэтому многие из них заранее не стали корректировать свои финансовые модели. Об этом в интервью «Ъ» заявил Николай Амосов — владелец ГК «Точно» (занимает третью строчку в списке крупных федеральных застройщиков жилья по версии «Наш.Дом.РФ»). «Все (девелоперы жилья.— "Ъ") привыкли к большой марже, которой сейчас, наверное, уже не будет»,— добавил бизнесмен.

Массовая льготная ипотека перестала действовать в июле 2024 года. До ее отмены такие кредиты, по разным оценкам, обеспечивали застройщикам продажи более половины строящегося жилья. Власти сохранили лишь целевые программы, как, например, семейная ипотека, IT-ипотека, дальневосточная и арктическая ипотеки. В нынешнем году расходы федерального бюджета на эти программы составят 278,9 млрд руб., говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, подготовленному Минфином с учетом текущей макроэкономической ситуации.

«Только небольшое число локальных рынков жилой недвижимости пока выигрывает от семейной ипотеки»,— отмечает Николай Амосов. Речь идет о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где традиционно стабильный спрос на квартиры в новостройках по сравнению с другими региональными рынками.

Подробности — в интервью Николая Амосова «Ъ» «Многие застройщики не верили, что им перекроют денежный поток».

Халиль Аминов