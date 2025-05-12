Экс-главбух медучреждения в КЧР предстанет перед судом за хищение 30 млн рублей

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера медицинского учреждения, обвиняемой в участии в преступном сообществе и хищении более 30 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Она обвиняется по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой)»,— говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, обвиняемая, работавшая сначала заместителем главного бухгалтера, а затем возглавившая бухгалтерию, вошла в преступное сообщество, организованное главным врачом больницы для хищения бюджетных средств. В состав группы также входили другие сотрудники медучреждения.

С сентября 2015 по май 2022 года соучастники похищали деньги, выделенные на ремонт помещений, закупку строительных и хозяйственных товаров, приобретение топлива для служебного транспорта, выплату заработной платы и оказание услуг. Кроме того, незаконно расходовались средства от платной деятельности больницы.

Для придания видимости законности своим действиям члены группы изготавливали фиктивные документы: договоры, акты выполненных работ, расчетные ведомости и платежные документы. Деньги за якобы выполненные работы переводились на счета подставных лиц, открытые в различных банках.

Тат Гаспарян