Фитнес-рынок России растет за счет регионов и малых форматов

Число зарегистрированных фитнес-клубов в России к маю 2025 года достигло 6,7 тыс., увеличившись на 12,3% за год, подсчитали в «Контур.Фокусе». По данным FitnessData, за первые четыре месяца года открылось 52 новых полноформатных клуба — на 19 больше, чем годом ранее. Общий оборот рынка в I квартале вырос на 25,5%, до 79,7 млрд руб., во многом благодаря увеличению среднего чека на 11% (до 8 тыс. руб.).

Основной драйвер роста — регионы с высоким платежеспособным спросом: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. В Свердловской области число фитнес-организаций за год выросло на 19,5%. Популярность набирают малые форматы: студии площадью от 120 кв. м, которые дешевле открывать и быстрее окупать.

Однако эксперты прогнозируют замедление темпов из-за инфляции, дорогих кредитов и исчерпания ценового потенциала. Маржинальность отрасли уже снизилась до 14%, а в массовом сегменте — до 7%. Для дальнейшего роста компаниям придется оптимизировать издержки и активнее привлекать клиентов, отмечают в отрасли.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Здоровый образ клуба».