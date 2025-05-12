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Коммерсантъ FM
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Россия и Польша свернули совместную деятельность на границе

Совместная деятельность России и Польше на границе Калининградской области прекращена. Об этом сообщает посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Сергей Андреев

Сергей Андреев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Сергей Андреев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что поляки продолжают ездить в Калининград»,— сказал господин Андреев в эфире «Соловьев Live».

Сергей Андреев отметил, что польские власти на протяжении более двух лет запрещают российским гражданам въезд в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. Россия, в свою очередь, не вводила запрет. По мнению дипломата, польские власти сделали все возможное, чтобы затруднить общение граждан России и Польши.

Польша запретила россиянам въезд на свою территорию в 2022 году. Исключение действует для граждан, у которых в стране живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз.

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