Google впервые за десять лет сменил логотип

Компания Google обновила свой логотип, сменив четкие цветовые секции на размытые. Теперь красный плавно перетекает в желтый, желтый — в зеленый, а зеленый — в синий. Перед этим Google менял логотип в 2015-м, тогда строчную букву g сменила заглавная G.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Фото: Google

Новый логотип уже могут увидеть пользователи iPhone в приложении Google «Поиск». Обновленная иконка отображается в последней версии. Неизвестно, когда новый логотип компании начнет отображаться в других сервисах.

На всех зданиях компании по-прежнему висит старый логотип. В компании не комментировали смену дизайна и не называли сроков его полного внедрения.

Екатерина Отрашкевич