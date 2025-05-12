Ярославским садоводам начисляли лишнюю плату за электроэнергию

Министерство тарифного регулирования Ярославской области выявило нарушение со стороны ПАО «ТНС энерго Ярославль» при расчете стоимости электроэнергии для членов садоводческих товариществ. Об этом сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела об административном правонарушении

Фото: Правительство Ярославской области Рассмотрение дела об административном правонарушении

Фото: Правительство Ярославской области

Нарушения касались начисления платы для граждан с прямыми договорами энергоснабжения в садоводческих товариществах в городской черте с 1 января по 31 декабря 2024 года. Как считают в министерстве, компания неправомерно применила тарифы, что привело к завышению цен на 3,6 млн руб. по 2 737 лицевым счетам. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Ярославль» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (Нарушение порядка ценообразования).

Обществу было назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки, что составило 7,2 млн руб. Министерство подчеркнуло, что продолжает контроль за соблюдением законодательства в области ценообразования и готово принимать меры в случае новых нарушений.

Антон Голицын