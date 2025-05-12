Бастрыкин взял на контроль инцидент с агрессивными собаками в ЖК «Моравия»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав граждан в ЖК «Моравия», где собака укусила ребенка. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мать пострадавшего ребенка сообщила в социальной сети о систематическом нарушении правил выгула домашних животных на придомовой территории комплекса. По ее словам, владельцы выгуливают собак без намордников и поводков, несмотря на установленные запреты.

В мае 2025 года одна из собак напала на сына заявительницы и укусила его за ногу. Пострадавшие неоднократно обращались в управляющую компанию, администрацию и органы внутренних дел, однако ситуация не изменилась.

Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина