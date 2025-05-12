За первые два месяца смертность в Свердловской области выросла почти в два раза

В Свердловской области в январе-феврале естественная убыль населения составила более 4 тыс. человек. Об этом сообщается в отчете Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За первые два месяца года в регионе родилось 5672 человека, а умерло — 9824. Однако, браков в регионе за это время заключили на 1 тыс. больше, чем разводов. С января по февраль зарегистрировано 3257 браков и 2227 разводов.

В 2024 году в Свердловской области также было зафиксировано снижение рождаемости и рост смертности. За год родилось более 36 тыс. человек (почти на 1,5 тыс. меньше, чем в 2023 году), умерло — более 57 тыс. человек (на 2 тыс. больше). Естественная убыль населения составила 13,7 на 1000 человек против 13,2 в прошлом году. Число браков и разводов также снизилось.

Полина Щуцкая