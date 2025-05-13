Попытка вывоза оружия дала осечку

Бывший замглавы следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти оружие из зоны СВО. Его он планировал доставить в Ростовскую область, вероятно, для продажи. Ранее в России уже судили военных, пробовавших незаконно сбыть оружие из зоны спецоперации. Срок для Панжева может оказаться строже из-за его высокого положения на службе и локальной известности среди силовиков в качестве опытного следователя, ведущего дела криминальных авторитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О том, что экс-замглавы районного СКР Петербурга на допросе признал вину в вывозе оружия с СВО, говорится в материалах дела бывшего сотрудника следствия. Алексей Панжев пытался в багажнике автомобиля вывезти из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты.

В зоне СВО он находился с 2022 года, в должности руководителя одного из территориальных отделов СК, до этого Панжев работал следователем в Петербурге. В октябре 2024 года СМИ стало известно, что подполковника юстиции Алексея Панжева арестовали на 30 суток после того, как на блокпосте Ростовской области в багажнике его автомобиля нашли боевые гранаты и автоматы Калашникова. Позже информации о его преследовании в сети не появлялось, стало лишь известно лишь, что тот вышел на пенсию.

В материалах дела указано, что Панжева задержали 17 февраля 2025 года. В тот же день ему предъявили обвинение. Как полагает следствие, действовал он не один. Его привлекли по обвинению в незаконном приобретении, сбыте и перевозке оружия группой лиц с использованием служебного положения (п. «а», «б» ч. 3 ст. 222). Вменили экс-главе районного СКР и пункт о предварительном сговоре (п. «а», «б» ч. 3 ст. 222.1).

В конце 2024 года на КПП в Ростовской области с полным багажником оружия задержали еще одного сотрудника СК ЛНР Никиту Белоусова, который раньше работал в региональном следкоме. Работник СК Центрального района Петербурга пытался вывезти пистолет Макарова, автомат Калашникова и россыпь гранат. В отношении него возбуждено уголовное дело еще до задержания, в сентябре. В декабре его отправили под арест на два месяца. По данным местных СМИ, бывший работник следкома Центрального района вступил в сговор как раз с Алексеем Панжевым, который попросил Белоусова провезти оружие через блокпост.

Бывший сотрудник СКР Алексей Панжев известен в силовых структурах Санкт-Петербурга как опытный следователь, который вел дело криминального авторитета Александра Курьякова. «Дело Лося» в отношении предполагаемого организатора ОПГ, «банды Лося», расследовали в Петербурге с начала 2000-х. Курьякова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, до этого он получил срок за организацию убийства, похищение человека, вымогательство, мошенничество и разбой. Вторым известным делом следователя Алексея Панжева стало расследование дела Натальи Баландиной. Ее подозревали в убийстве восьмилетней дочери в Тунисе.

В России был прецедент приговора военнослужащему за попытку незаконно сбыть оружие, привезенное из зоны СВО. В мае 2024 года суд Краснодарского края приговорил контрактника к 3,5 года колонии строгого режима, сам мужчина вину признал частично и заявил, что оружие он вывозил не для продажи, а для себя. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 222 УК РФ для Алексея Панжева может составить десять лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Полина Пучкова