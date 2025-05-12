Рабочая партия Курдистана (РПК) была основана 27 ноября 1978 года курдским политическим и военным деятелем Абдуллой Оджаланом. Придерживалась идей марксизма-ленинизма. Изначально боролась за создание общенационального государства Курдистан, позже приоритетом стало расширение прав курдов и их автономии в составе Турции, в границах которой традиционно проживает большая часть этого народа (15–18 млн человек).

С 1984 года РПК вела вооруженную партизанскую борьбу против турецких властей, тогда же были созданы две структуры движения: Фронт национального освобождения Курдистана и Армия освобождения народов Курдистана. Фронт занимался идеологической работой, материальным обеспечением, вербовкой и военной подготовкой новобранцев. Армия — военными задачами, действовала в горах на стыке границ Турции, Ирака, Ирана и Сирии. К концу ХХ века насчитывала 15 тыс. человек.

В 1999 году Абдулла Оджалан был задержан и приговорен турецким судом к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное заключение. В 2000-м президиум РПК принял новую стратегию разрешения курдского вопроса, основанную на мирной политической борьбе за признание курдской идентичности. Боевые действия практически прекратились на несколько лет.

В начале 2000-х РПК была крупнейшей национально-освободительной организацией на Ближнем Востоке. В 2002 году в Ираке была создана Курдская партия демократического решения, в 2003 году в Сирии — Партия демократического союза, в том же году в Иране — Партия свободной жизни Курдистана. Все они вошли в созданную в 2005-м структуру Союз общин Курдистана, в том же году переименованную в Ассоциацию обществ Курдистана.

РПК была признана террористической организацией и запрещена в ряде стран, помимо Турции — в США, Великобритании, Канаде, Австралии, а также в ЕС.

За 40 лет вооруженной борьбы РПК объявляла несколько односторонних перемирий, в частности вводила мораторий на ведение боевых действий в 2009 году для предоставления условий политического решения курдской проблемы. В 2013–2015 годах между РПК и Турцией действовало перемирие, сорванное после расширения контроля на северо-востоке Сирии связанными с РПК формированиями сирийских курдов, принимавших участие в терактах на территории Турции.