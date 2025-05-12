Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля

Расчетный курс доллара упал до 79,999 руб. в 18:00 мск, свидетельствуют данные Investing.com. Это минимальное значение с 21 апреля.

К 19:00 курс доллара незначительно вырос и составил 80,50 руб. Падение составляет 2,42%.

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На Мосбирже к 18:49 мск курс доллара составлял 80,8883 руб. Это соответствует официальному курсу ЦБ, установленному на 12 мая.

Екатерина Отрашкевич