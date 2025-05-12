В Ярославле в здании XIX века хотят разместить гостиницу

В Ярославле выдано разрешение на проведение реставрации и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия Дом Романова, расположенного на улице Пушкина,3. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В здании отремонтируют фасады, проведут усиление фундаментов, восстановят интерьер, установят новые конструкции межэтажных перекрытий и полов, обустроят стропильную систему, сделают новую кровлю. Разрешение на проведение работ будет действовать до сентября 2025 года.

«После окончания работ дом Романова может стать гостиницей. С учетом растущего турпотока вложения в восстановление здания будут выгодными инвестициями, а сам объект – ликвидным активом»,— считает губернатор Михаил Евраев.

Здание было расселено в 2017 году и с тех пор не использовалось.

Алла Чижова