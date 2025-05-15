Карта знает прикуп

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Белов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цена за дропперскую карту, то есть вознаграждение за предоставление своего счета мошенникам, пережила бурный рост.

В начале 2023 года эта «такса» была относительно небольшой — оценки варьировали от нескольких тысяч рублей до 5 тыс. руб. за карту. Однако уже к концу 2023 года преступный рынок начал поднимать ставки. По данным Банка России, в 2024 году цена дропперской карты выросла примерно в пять-шесть раз — к концу года за нее давали уже 30–40 тыс. руб.

Это подтверждают и банковские эксперты. В частности, только за первые месяцы 2024 года вознаграждение дропперам поднялось примерно на 50% и к середине года доходило до 30 тыс. руб. за счет. В 2025 году стоимость дропперских карт на черном рынке выросла до 70 тыс. руб., о чем в начале февраля заявил зампред Банка России Герман Зубарев.

Рост стоимости обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, сокращение срока работы карты.

Карта дроппера становится быстро сгорающим расходником, что и объясняет многократный рост цен на них в последние годы.

Так, средний срок службы подставного счета упал с нескольких месяцев до нескольких дней. В отдельных случаях счет шел на минуты. Это означает, что мошенникам нужно гораздо больше карт для поддержания тех же оборотов — ресурс «сгорает» быстрее.

Кроме того, значительно выросли риски для самих дропперов. Еще год-два назад многие молодые люди легкомысленно соглашались «подработать» дроппером за пару тысяч рублей, не осознавая последствий. Теперь же информация о рисках — уголовное наказание, финансовая ответственность — стала более распространенной. Вербовка новых людей усложняется, требуется платить больше, чтобы замотивировать их идти на риск. Кроме того, ужесточение законодательства тоже закладывается в «премию за риск».

В дополнение к этому стало больше ограничений по использованию схем. Банки закрыли многие лазейки, совместно с МВД ведут работу по группам вербовщиков.

В результате организаторам теневых схем приходится тратить больше ресурсов на поиск и обучение новых дропперов, в том числе привлекая мигрантов и несовершеннолетних. По данным банков, вербовщики все чаще используют Telegram и TikTok для поиска новых дропперов, при этом маскируя предложения под легальную подработку. Все это также удорожает «себестоимость» каждой подключенной карты. Одним из неожиданных последствий стало то, что организаторы стали активнее искать корпоративные счета малых фирм-однодневок, пытаясь заменить ими подорожавший ресурс физлиц.

Не осталась в стороне и конкуренция в преступной среде. Парадоксально, но сами дропперы начинают диктовать условия, зная свою ценность.

Молодежь, видя объявления вербовщиков, теперь может запросить большую сумму «за работу», особенно если понимает риск. В итоге пособники мошенников уже не соглашаются на копейки — посредники поднимают выплаты. Некоторые дропперы начали устанавливать собственные «условия сотрудничества», включая гарантии от посредников, отказ от работы с криптовалютой и выбор конкретного банка.

В результате мошенникам приходится постоянно закупать новые карты, чтобы поддерживать устойчивость схем, а дропперам платить все больше — как за риск, так и за редкий ресурс. Особо ценятся «чистые» карты с историей, оформленные на граждан РФ, без подозрительной активности — за такие готовы платить максимальные суммы. Одновременно с этим участились случаи, когда за счет разветвленной сети дропперов деньги обналичиваются за пару минут, поэтому требования к скорости работы схемы только усиливаются.

Сергей Белов, руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies