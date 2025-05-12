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Коммерсантъ FM
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Актрису Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище

Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве.

Нина Гребешкова

Нина Гребешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Гребешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать»,— сказала внучка актрисы ТАСС.

Нина Гребешкова скончалась сегодня в Москве на 95-м году жизни. Ее кинокарьера насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971), тетя Клава в «Спортлото-82» (1982) и др.

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Жизнь и карьера актрисы Нины Гребешковой

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Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Фото: РИА Новости

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах&lt;br>На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах
На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Фото: РИА Новости

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Фото: РИА Новости

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин  /  купить фото

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Фото: Коммерсантъ / Сергей Александров

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Фото: Василий Смирнов / ТАСС

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Фото: РИА Новости

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах
На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Фото: РИА Новости

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Фото: РИА Новости

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин  /  купить фото

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Фото: Коммерсантъ / Сергей Александров

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Фото: Василий Смирнов / ТАСС

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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