Актрису Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище
Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве.
Нина Гребешкова
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
«Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать»,— сказала внучка актрисы ТАСС.
Нина Гребешкова скончалась сегодня в Москве на 95-м году жизни. Ее кинокарьера насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971), тетя Клава в «Спортлото-82» (1982) и др.
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Жизнь и карьера актрисы Нины Гребешковой
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