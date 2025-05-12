Актрису Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище

Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве.

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Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Нина Гребешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать»,— сказала внучка актрисы ТАСС.

Нина Гребешкова скончалась сегодня в Москве на 95-м году жизни. Ее кинокарьера насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971), тетя Клава в «Спортлото-82» (1982) и др.

Екатерина Отрашкевич