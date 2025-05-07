«Они не только химики, но и дети»

В Бразильском федеральном университете Минас-Жерайс стартовала Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. В этом году она впервые проходит за пределами Евразии и уже собрала рекордное количество участников — более 250 победителей национальных школьных олимпиад по химии из 40 стран. Накануне первого тура ребята получили возможность неформально пообщаться между собой на церемонии открытия — и эту возможность они не упустили, несмотря на все переживания взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники 59-ой Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Участники 59-ой Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в Бразилии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду, 7 мая, школьники из 40 стран мира приступили к решению задач первого теоретического тура 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии (ММО). Сейчас мероприятие проводится химфаком МГУ совместно с Фондом Мельниченко (Андрей Мельниченко — основатель химической компании «Еврохим») и проходит под эгидой ЮНЕСКО.

ММО стала преемницей Всесоюзной химической олимпиады, впервые состоявшейся в 1967 году в СССР, и продолжает ее традиции и нумерацию.

Изначально мероприятие объединяло лучших химиков из стран постсоветского пространства и проходило на территории СНГ, но в 2024 году впервые состоялось в китайском Шэньчжэне. Тогда число участников достигло 151 человека. В этом же году ММО перелетела Атлантику и оказалась в Бразильском федеральном университете Минас-Жерайс в Белу-Оризонти. Бразилия председательствует в БРИКС и поэтому предложила принять ММО у себя в рамках укрепления международного сотрудничества. По предварительному подсчету организаторов, в этом году в олимпиаде принимает участие уже больше 250 школьников — победителей национальных олимпиад по химии из 40 стран мира. Российскую команду представляют 10 человек, учащихся в 10-х и 11-х классах. Юноши уже победили во Всероссийской олимпиаде школьников по химии (это дает им право поступить без ЕГЭ в любой российский вуз на направление, связанное с химией).

Соревнование состоит из трех туров. В первом — восемь обязательных теоретических задач, по уровню сложности соответствующих программе специализированных химических классов. Во втором теоретическом туре предлагаются пять блоков по три задачи из разных областей химии. Финальный — экспериментальный тур олимпиады длится пять часов. Он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. Рабочими языками Олимпиады являются русский и английский. Победители ММО получают бронзовые, серебряные и золотые медали. Их количество определяет международное жюри. Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получают дополнительные призы, награды и льготы. Например, гранты на обучение в вузах или денежные призы. Так, российские победители с 2020 года получают премию имени академика Лунина, учрежденную Фондом Мельниченко. Призовой фонд в 2024 году составил $10 тыс. за первое место, $5 тыс.— за второе и $4 тыс.— за третье место.

Одной из главных задач олимпиады, утверждают организаторы, является формирование международного сообщества химиков, поскольку в будущем участники мероприятия могут стать значимыми учеными. «Программа всегда составляется так, чтобы у ребят была возможность познакомиться и наладить неформальное общение. Связи, появившиеся на таких мероприятиях, часто держатся десятилетиями и в дальнейшем перерастают в плодотворное научное сотрудничество»,— объясняют они.

Перед началом турнира на неформальное общение юным химикам был выделен целый день. Гостиница, способная уместить всех гостей и участников мероприятия в Белу-Оризонти, оказалась ближе к окраине города, и весь многоэтажный отель оказался к 6 мая заполнен подростками, вызывавшими дополнительную тревогу у персонала. К трем часам команды собирались в дорогу на другой конец города и уже начинали неформальное общение, пытаясь влезть в лифты. В одном из них кто-то из взрослых гостей пожелал обязательной победы русскоговорящим ребятам. Те радостно засмеялись и спросили: «А вы точно нам победы желаете? Мы просто из белорусской, а не российской команды». Собеседник смущенно заверил, что желает победы всем. Торжественная церемония открытия проходила в бывшей правительственной резиденции Mangabeiras, затерявшейся среди пальм в горной части города. Лучшие юные химики со всего мира моментально разбежались по парку и начали изучать местные виды, несмотря на тщетные попытки сопровождающих усадить всех перед сценой.

В разных частях парка к церемонии готовились уже выступающие — бразильские музыкальные и танцевальные коллективы, капоэйристы и даже химики, устраивавшие дымовое шоу.

Когда команды все же удалось усадить на места, началась официальная часть. Сначала с приветствием выступала ректор университета Минас-Жерайс Сандра Реджина Гуларт Альмейда, благодарившая на английском организаторов за возможность принять у себя мероприятие. Затем, уже на португальском, к участникам обращалась глава научного департамента бразильского Министерства образования Жуана Нунес, особенно гордящаяся тем, что в команде Бразилии есть три девушки (их она попросила встать с места и помахать всем — и девочкам пришлось подняться: помимо гордости за себя на лицах у них отразилось заметное смущение). Ведущая церемонии радостно переводила на английский язык обращения португальских гостей. Организаторы из России справились с английским сами. Председатель оргкомитета олимпиады, научный руководитель химического факультета МГУ и вице-президент РАН Степан Калмыков со сцены заметил, что все собравшиеся тут ребята «уже победители», и напомнил им про то самое неформальное международное общение, которому тоже нужно уделить время.

Участники, рассаженные по странам, правда, пока общались между собой, игнорируя большинство речей серьезных чиновников и ученых. По некоторым командам можно было четко определить, из какой они страны. Так, ребята из Казахстана привезли с собой традиционные головные уборы. Среди монгольской команды была девушка в национальном платье, заметно выделялась команда из Саудовской Аравии в куфиях.

Российская делегация вместе со своим тренером была в строгих синих пиджаках, по-деловому выглядели команды Японии и Белоруссии. Но большинство школьников выглядели просто как школьники.

Но и ребята в разноцветных кедах и футболках имели собственные символы. Популярностью у фотографов пользовался юноша из команды Хорватии в синей парусиновой шляпе, обвитой игрушечной змеей. Под шляпой у хорвата скрывалась копна кудрявых русых волос, и он с радостью позировал и в головном уборе, и без него. «Вообще, это наш маскот,— объяснил он корреспонденту «Ъ».— Нашей национальной команды по химии. Несколько лет назад кто-то из участников из поездки на олимпиаду привез змею — вот она нашем символом и стала. Это и смысл имеет — химия и фармацевтика связаны, а там и медицина, а у медиков же змея символ». Разноцветная улыбающаяся змея с блестящими вставками с врачами не ассоциировалась. Но подросткам очень шла.

Свой маскот оказался и у австрийской команды. Юноша, обрадовавшийся возможности поболтать на английском, показывал небольшую плюшевую собачку: «Мы с ней ездим с 2006 года — ну не я, я тогда еще не родился,— а команда австрийская, на все химические олимпиады, она нам приносит удачу». Собачку школьник попросил погладить: «Это вы так нам удачи пожелаете, и будет больше шансов выиграть».

Финалом церемонии стал парад флагов стран-участниц. Знаменосцами оказались студенты-волонтеры из университета Минас-Жерайс, пытавшиеся выстроиться у сцены в алфавитном порядке стран, чьи флаги им выпала задача выносить. Ребята несколько взволнованно покрикивали друг на друга, переходя с места на места в шеренге. «Мы вообще о многих странах впервые вот услышали сейчас,— честно призналась одна из волонтерок.— Но уже все выучили и даже флаги внешне узнаем».

В этот момент стало ясно, что карта мира в головах присутствующих выглядит заметно по-разному. Ведущая транслировала, как она ощущается в Бразилии. Зачитывая названия стран, она радостно узнавала соседей. «О, это совсем рядом с нами!», «Привет-привет, вы совсем близко!», «Ооо, и вы тут!» — раздавалось из микрофона, когда на сцену выносили флаги Перу, Боливии или Мексики. Но гости из других частей света о существовании некоторых соседей Бразилии до этого, судя по всему, не знали вовсе. Ребята из команды Македонии прямо в процессе гуглили, как выглядит, например, флаг Гондураса и где конкретно находится Коста-Рика. «Понятно, что где-то рядом с нами сейчас, но не с домом»,— улыбались они, отрываясь от телефона.

Для ведущей же в новинку были совсем другие страны: «Kyrgyzstan — ооо, как сложно это прочитать, надеюсь я справилась; Turkmenistan — уфф».

Японский флаг и вовсе был встречен с большим сочувствием: «Как же это далеко, ребята, сколько у вас времени?» Времени в Японии было ровно на 12 часов больше, чем в Белу-Оризонти, но команда очень бодро помахала всем в ответ, заметив, что они уже полностью в строю нового часового пояса.

После того как все флаги были вынесены и общие фотографии сделаны, ребята наконец приступили к тому самому международному общению, вновь разбежавшись по разным частям парка. В сумерках раздавались самые разные диалоги — как оказалось, химики прекрасно знают английский язык. Болгарские участники интересовались у австрийцев, сколько, по их ощущениям, болгар живет в Вене; ребята из Ирана засыпали японских вопросами об аниме, а хорваты залезли на верхушку игровой площадки из лестниц и перекидывались с бразильцами игрушечной змеей — своим маскотом.

У выхода к автобусам толпились тренеры, снова безуспешно пытавшиеся призвать детей к дисциплине. «Ну вот, им завтра вставать рано, нужно быть бодрыми, а они тут носятся»,— сетовал русскоязычный мужчина в костюме. «Ну рано — это как посмотреть, в этом часовом поясе скорее поздно (в Бразилии на шесть часов меньше, чем в Москве.— “Ъ”),— отвечала ему собеседница из другой тоже русскоговорящей команды.— В конце концов, пусть бегают, они же не только химики, но и дети!»

Полина Ячменникова, Белу-Оризонти