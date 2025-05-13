Сети без гарантий

Уфимская компания «Мика» не смогла доказать арбитражному суду Башкирии право на участие в конкурсе на электрификацию площадок особой экономической зоны «Алга». «Мика» собиралась выполнить работы за 493,5 млн руб., однако заявку отклонил заказчик — региональная Корпорация развития. По мнению организатора торгов, фирма не представила гарантий выполнения своих обязательств в виде взносов в компенсационный фонд какой-либо саморегулируемой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Мика» из Уфы не допустили к строительству электросетей (распределительной подстанции и кабельной воздушной линии) для двух площадок особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе. Сначала заявку на участие в господряде отклонил заказчик строительства, затем жалобы компании поочередно отклонили антимонопольная служба и арбитражный суд Башкирии.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга» представляет собой пять площадок на юге Башкирии с преференциями для предпринимателей. На ОЭЗ располагаются предприятия легкой промышленности, приборостроения, переработки сельхозпродукции, деревообработки и нефтехимии. Третья и четвертая площадки находятся между городами Ишимбай, Салават и Стерлитамак и занимают около 205,8 га. Управляет «Алгой» государственное АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» (Корпорация развития).

В августе 2024 года Корпорация развития объявила электронный конкурс на строительство сетей электроснабжения для третьей и четвертой площадок. Заказчик готов был заплатить за работы 565,9 млн руб. из собственных средств.

Как следует из протоколов на сайте госзакупок, на участие в конкурсе подали заявки три организации — «Башэнергострой», строительная компания «Реализ» и «Мика». Однако комиссия отклонила две последние заявки из-за несоответствия конкурсной документации, а победителем признала«Башэнергострой», предложивший выполнить работы по начальной цене.

Не согласившись с действиями заказчика, «Мика» обратилась в УФАС, однако комиссия антимонопольного ведомства нарушений в действиях организатора торгов не нашла. Тогда фирма обратилась в арбитражный суд.

ООО «Мика» зарегистрировано в 2010 году, основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Владелец компании с уставным капиталом 10 тыс. руб.— Александр Коврижин. До 2018 года организация участвовала в господрядах на строительство электросетей и услуги, связанные с электроснабжением. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Мики» составила 369 млн руб., чистая прибыль — 6,2 млн руб.

Как следует из материалов дела, поводом для недопуска компании к конкурсу стало отсутствие доказательств того, что «Мика» делала взносы в компенсационный фонд какой-либо саморегулируемой организации (СРО), что служило бы гарантией выполнения обязательств по господряду.

В иске «Мика» доказывала, что размер взноса — прерогатива СРО, а не заказчика. Кроме того, по мнению истца, Корпорация развития Башкирии не указала в закупочной документации, что размер компенсационного взноса зависит от суммы обязательств по госконтракту. Также в иске говорится, что победителем конкурса должна была стать «Мика» как компания, предложившая наименьшую цену за работы (493,5 млн руб.).

Суд пришел к выводу, что участником конкурса мог быть только член СРО. В противном случае размер обязательств подрядчика по договору подряда должен быть не выше 10 млн руб. Но сославшись на реестр Национального объединения строителей и выписку из реестра членов СРО, суд установил, что «Мика» не участвовала в компенсационных фондах тех или иных СРО.

Отклоняя довод «Мики» о разграничении полномочий СРО и заказчика, суд указал, что именно конкурсная комиссия проверяет данные об участии в компенсационных фондах. Кроме того, судом определен и размер взноса, который должна была внести «Мика» — исходя из того, что ее заявка составила 494,5 млн руб., вклад в компенсационный фонд СРО должен был составить 2,5 млн руб.

Связаться с истцом «Ъ» вчера не удалось.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает этот спор «типичной ситуацией в сфере закупок, где причиной стало несоответствие участника формальным требованиям, установленным законом и закупочной документацией».

«Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств — своего рода коллективная финансовая подушка безопасности. Если член СРО не выполнит свои обязательства по контракту, заказчик может получить компенсацию из этого фонда. Важно понимать, что средства фонда не выделяются самой компании для продолжения работ при финансовых трудностях, это именно гарантия для заказчиков, что в случае неисполнения обязательств подрядчиком, убытки будут возмещены»,— объяснил он «Ъ».

Шансы на успешное оспаривание решения господин Терентьев видит низкими: «Требование о наличии соответствующего уровня ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на момент участия в закупке прямо вытекает из положений градостроительного законодательства РФ и последних разъяснений ФАС России, поэтому, скорее всего, апелляционная жалоба не возымеет должного эффекта».

Идэль Гумеров