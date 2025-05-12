В Ярославль привезут ковчег с мощами святителя Тихона

В Ярославль в Успенский собор 15 мая привезут ковчег с мощами святителя Тихона. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

6 апреля, в день 100-летия кончины святителя Тихона, началось принесение ковчега с мощами патриарха в города России и Беларуси. Принесение ковчега с мощами охватит 90 городов и завершится 9 октября. Как сообщали СМИ, маршрут по городам России связан с жизненным путем патриарха Тихона.

Утром 15 мая в Успенском соборе пройдут встреча ковчега с мощами и Божественная литургия, вечером ковчег по Волге переправят в Толгский женский монастырь. После чего ковчег будет перенесен в Данилов.

Архиепископ Тихон семь лет, с 1907 года, возглавлял Ярославскую и Ростовскую кафедру. В 1914 году архиепископ Тихон получил звание почетного гражданина Ярославля. В 1917 году Тихона избрали на Московскую кафедру. На Поместном соборе 1917-1918 годов он был избран патриархом Московским и Всея Руси.

Алла Чижова