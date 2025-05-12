Кота из Стамбула поместят на карантин в Новороссийске

Кот, случайно попавший из Стамбула в Новороссийск на грузовом судне, будет помещен на карантин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Южное межрегиональное управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

Компания FESCO совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края проводит специальные мероприятия по осмотру животного с дальнейшей постановкой на карантин. После завершения процедур компания примет решение о дальнейшей судьбе кота.

В марте 2025 года представители FESCO сообщали об обнаружении моряками запертого среди грузов кота во время рейса из Стамбула в Новороссийск. Экипаж дал питомцу имя Бурак. Животное находится в порту под присмотром сотрудников.

Ранее юрист Надежда Гуселетова рассказала, что кот может покинуть морской порт после обследования в Россельхознадзоре. В случае отсутствия опасных инфекций, представляющих угрозу для людей и животных, ограничений на дальнейшее перемещение Бурака не будет.

Алина Зорина