Фондовые рынки взлетели на договоренностях США и Китая по тарифам

Фондовые рынки США мгновенно отреагировали на новости о том, что США и Китай договорились приостановить действие взаимных повышенных пошлин, что может означать улучшение отношений между двумя странами. Достигнутое сегодня соглашение предусматривает снижение на 90 дней взаимных импортных пошлин со 125% до 10%. В силе останутся лишь 20-процентные пошлины США на импорт фентанила из КНР. Эти договоренности были достигнуты на переговорах представителей двух стран в Швейцарии, состоявшихся в минувшие выходные. Приостановка действия повышенных тарифов вступает в силу в среду, 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Реакция бирж на договоренности между США и Китаем была мгновенной: индекс Dow Jones за один час после начала торгов взлетел более чем на 1000 пунктов, прибавив 2,5%, индекс S&P 500 прибавил 2,6%, NASDAQ — 3,5%. Среди компаний лидерами роста оказались высокотехнологичные производители — акции Apple подорожали на 5,5%, тайваньской TSMC — на 6%, голландской ASML — на 4%. Заметный рост показали котировки компаний потребительского/розничного сектора, которые сильно зависят от производства в Китае, импорта оттуда или продаж в КНР: Nike (+6,8%), Estеe Lauder (+7,6%), Best Buy (+6%).

Новости о соглашении по тарифам между США и КНР также привели к тому, что цена на золото, которая в последние месяцы несколько раз обновляла рекорды, сегодня упала на 3%. «Столь резкого снижения тарифов между США и Китаем мало кто ожидал,— цитирует Bloomberg аналитика управляющей компании BMO Private Wealth Кэрол Шляйф.— И хотя тарифы снижены лишь на время, это именно то, на что надеялся фондовый рынок».

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Евгений Хвостик