В Ростове предложения по долгосрочной аренде жилья возросли в 1,7 раза

В Ростове-на-Дону растет количество предложений по длительной аренде жилья. Аналитики «Авито Недвижимость» сравнили показатели за апрель 2025 и 2024 года и зафиксировали рост в 1,7 раза. Заинтересованность ростовчан к долгосрочной аренде также выросла на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по стране стоимость такой аренды за год не изменилась, а к ноябрю 2024 года снизилась на 14%. К апрелю 2025 года в Ростове-на-Дону средняя цена упала на 7% до 28 тыс. руб. Максимальное уменьшение стоимости аренды отметили в Казани и Москве (-17% в обоих), Нижнем Новгороде (-16%), Красноярске, Челябинске и Санкт-Петербурге (-14% в каждом).

Снять жилье по самым низким ценам в апреле можно было в Брянске (18 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.), Иванове, Ярославле и Ульяновске (по 22 тыс. руб.).

Мария Хоперская