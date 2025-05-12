Гладков рассказал о случаях мошенничества ради компенсаций за поврежденные авто

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов. Теперь местные власти должны будут следить за тем, чтобы жители обстреливаемых территорий убирали автомобили в гаражи. Губернатор объяснил такое поручение случаями мошенничества — жители специально вытаскивают транспорт из укрытий, чтобы получить компенсации за повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать"»,— рассказал губернатор на совещании облправительства. Трансляция велась на странице господина Гладкова во «ВКонтакте».

Губернатор также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Вячеслав Гладков напомнил об уголовной ответственности за такие деяния и заявил, что все случаи с признаками мошенничества будут переданы в правоохранительные органы.

Полина Мотызлевская