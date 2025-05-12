ЦБ: укрепление рубля наиболее связано с жесткой кредитно-денежной политикой

В Центробанке считают, что значительный вклад в замедление роста цен с начала года внесло укрепление рубля. По мнению большинства участников заседания 25 апреля, это связано с жесткой кредитно-денежной политикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Она (жесткая кредитно-денежная политика.— "Ъ") воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок»,— сказано в резюме ЦБ.

Некоторые участники заседания считают, что на курс рубля больше повлияло снижение геополитической напряженности. В краткосрочном периоде этот фактор может способствовать замедлению инфляции, однако в долгосрочной перспективе эффекты могут оказывать меньшее влияние.

По итогам заседания ключевая ставка сохранена на уровне 21%. Регулятор перешел от жесткого к нейтральному сигналу. Это значит, что ЦБ не исключает возможность как понижения, так и повышения ставки. При этом для снижения регулятору необходимо устойчивое снижение инфляции и инфляционного давления. По итогам первого квартала 2025 года показатель составил 8,3%. В последнем квартале 2024 года инфляция находилась на уровне 12,9%.

Екатерина Отрашкевич