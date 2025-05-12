Жительница Казани, занимавшая пост менеджера в пункте выдачи одного из маркетплейсов на улице Гвардейской, получила условный срок 1 год с испытательным сроком 1,5 года за кражу товаров с рабочего места. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Менеджер маркетплейса в Казани получила тюремный срок за кражу с рабочего места

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Менеджер маркетплейса в Казани получила тюремный срок за кражу с рабочего места

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц 30-летняя женщина украла товаров на 73 тыс. руб., оформляя покупателям возврат вещей, сканируя их в специальную коробку и присваивая себе.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Женщина признала вину и возместила весь ущерб.

Дарья Сайфиева