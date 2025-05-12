Итальянец Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF). Он приступит к своим обязанностям летом и будет руководить командой на чемпионате мира 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Карло Анчелотти

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Сейчас Анчелотти руководит мадридским «Реалом», соглашение с которым рассчитано до лета 2026 года. Сообщается, что он покинет клуб после матча заключительного тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад», который пройдет 25 мая. Ранее испанская газета Marca писала, что «Реал» возглавит Хаби Алонсо.

29 марта с поста главного тренера бразильской сборной в отставку был отправлен Доривал Жуниор, руководивший командой с 2024 года. Бразильцы занимают четвертое место в таблице южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026, имея в активе 21 очко в 14 играх. 26 марта команда потерпела крупное поражение от сборной Аргентины — 1:4.

Карло Анчелотти возглавлял мадридский «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В 2023 году CBF предлагала Анчелотти возглавить сборную Бразилии, однако итальянец предпочел остаться в «Реале» и продлил с клубом контракт.

Таисия Орлова