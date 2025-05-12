Российских моряков эвакуируют из Йемена в течение нескольких дней

Экипаж нефтяного танкера Seven Pearls, в составе которого есть 19 российских граждан, эвакуируют в течение трех или четырех дней. Судно пострадало в результате ударов США по йеменскому порту Рас-Иса. Моряков заменит новая команда, сообщили ТАСС в российском посольстве в Йемене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al-Masirah TV / Handout / Reuters Фото: Al-Masirah TV / Handout / Reuters

Танкер Seven Pearls стоит вблизи нефтеналивного порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, подконтрольной группировке «Аллах Ансар» (хуситы). В апреле судно пострадало в результате американских атак по инфраструктуре порта.

26 апреля глава МИДа в хуситском правительстве Джамаль Амир заявил, что трое российских моряков из экипажа Seven Pearls получили ранения различной тяжести. Все они были впоследствии эвакуированы судовладельцем в Москву. Теперь отправки на родину ожидают члены команды, остававшиеся до сих пор в Йемене.

США начали наносить удары по объектам хуситов 15 марта. В начале мая американцы и йеменские повстанцы при посредничестве Омана достигли соглашения о прекращении огня.