Платформу для поддержки кинопроизводства запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области заработала цифровая платформа для поддержки кинопроизводства. На сайте собрана информация обо всех имеющихся в регионе ресурсах, которые могут пригодиться компаниям во время съемок фильмов, сериалов, клипов и других видеоформатов, сообщили в АНО «Центр 800».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На портале представлено более 200 локаций, резюме сотрудников и компаний, работающих в этой отрасли. Специалисты могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте, после модерации информация об их услугах появится в соответствующем разделе. Также на платформе можно проконсультироваться по вопросам получения субсидии (рибейта) на возмещение части затрат.

Как писал «Ъ-Приволжье», система рибейтов работает в Нижегородской области с 2021 года. Каждый год в областном бюджете закладывают по 20 млн руб. на выплату субсидий кинокомпаниям, которые снимают свои фильмы в регионе. В 2024 году объем сократили вдвое из-за перераспределения средств внутри бюджета.

Елена Ковалева