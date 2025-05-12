Грузовой поезд сошел с путей в Тольятти

На станции Жигулевское Море в Тольятти сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Инцидент произошел в 12:45 (11:45 мск) на тупиковом пути, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы для экологии также не зафиксировано. Локомотив не опрокинулся, как и вагоны поезда. Для устранения последствий на месте работает восстановительный поезд.

В результате происшествия были задержаны два пригородных поезда: №7119 Самара— Тольятти — на 59 минут и №6308 Курумоч—Самара — на 25 минут. В пресс-службе железной дороги сообщили, что принимаются меры для сокращения времени опозданий.

В проверку безопасности движения на железнодорожном транспорте включилась Приволжская транспортная прокуратура. На место прибыли заместитель транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Они проводят выяснение обстоятельств и причин схода, а в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.