Экс-главу ГИБДД Ставрополья приговорили к 20 годам колонии строгого режима

Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. за создание преступного сообщества и получение взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики

Дополнительно осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет, ограничен в свободе на год и лишен специального звания полковника полиции.

В доход государства конфисковано имущество Сафонова на сумму 21,8 млн руб., что соответствует размеру полученных взяток. На остальное имущество осужденного сохранен арест до исполнения приговора в части штрафа и конфискации.

Всего Сафонову инкриминировали 99 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах организованной группой. На протяжении всего судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. Приговор в законную силу пока не вступил.

Николай Аксенов