Электропоезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Сестрорецк

Мужчина попал под поезд на железнодорожной станции Сестрорецк в Курортном районе Петербурга. Информация о смертельном травмировании пешехода на 28-м километре 6-го пикета ж/д перегона поступила в дежурную часть в минувшие выходные, сообщили в транспортной полиции по Северо-Западу.

По прибытии на место происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель, уточнили в МВД на транспорте.

По предварительным данным, к получению травм, несовместимых с жизнью, привело то, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на неоднократные звуковые сигналы со стороны машиниста и применение им экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.

В настоящий момент сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД на транспорте проводится проверка по факту трагического инцидента, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате ДТП на Московском шоссе перед деревней Ям-Ижора пострадали два человека.

Валерия Мальцева