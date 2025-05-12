В Темрюке исследуют безопасность девяти пляжей, закрытых из-за загрязнения

Специалисты Роспотребнадзора начали исследования девяти пляжей в Темрюке Краснодарского края. Территории закрыли для посетителей из-за последствий аварии с танкерами у Керченского пролива. Об этом сообщил глава Темрюка Владимир Сидоров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Ранее, 18 апреля, девять пляжей в Темрюкском районе и 141 пляж в Анапе были признаны не соответствующими санитарным требованиям. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что территории не могут быть допущены к эксплуатации в летний период из-за превышения предельно допустимых показателей загрязненности.

Запрет касается использования пляжей как для оздоровительных мероприятий, так и для отдыха граждан.

Алина Зорина