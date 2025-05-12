Обвиняемый в нападении на девушку-курьера в Екатеринбурге заключен под стражу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Тимуру Мусаеву, обвиняемому в нападении на девушку-курьера, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По данным СУ СКР по Свердловской области, 9 мая у торгово-развлекательного центра Veer Mall Тимур Мусаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказал угрозы в адрес женщины-курьера и нанес ей не менее двух ударов руками в область лица и головы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд избрал меру пресечения на срок по 9 июля включительно. Наказание за это преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе его расследования.

Полина Щуцкая