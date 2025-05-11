В Екатеринбурге возбудили дело после нападения на девушку-курьера

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после нападения на девушку-курьера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 9 мая на проспекте Космонавтов местный житель 1981 года рождения несколько раз ударил руками по лицу и голове девушку-курьера, высказывая угрозы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.

По данным ведомства, проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшая, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Полина Щуцкая