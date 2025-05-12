Новостройки набирают высоту

Цены на жилье в новостройках Челябинска в среднем на 51% выше, чем на вторичную недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — 165,5 тыс., в квартирах от собственников — 109,5 тыс. руб. Ценовой разрыв в три раза больше, чем в среднем по стране. Эксперты считают, что цены на новые квартиры растут из-за сокращения ввода домов, роста издержек застройщиков, на вторичном рынке таких стимулов нет. Согласно прогнозам, ценовой разрыв между двумя сегментами недвижимости сохранится до конца года, но не будет значительно увеличиваться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем по России ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем составил в мае 23%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В среднем по России ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем составил в мае 23%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Челябинске зафиксирован самый большой разрыв в ценах между первичным и вторичным сегментами недвижимости среди городов России. В мае этого года средняя стоимость квадратного метра в новой квартире оказалась на 51% выше, чем жилье от собственников, говорится в исследовании «Циан. Аналитики». По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в первичном жилье Челябинска составила в мае 165,5 тыс. руб., а во вторичном — 109,5 тыс. руб.

Наибольший ценовой разрыв между двумя сегментами недвижимости также зафиксирован в Новокузнецке, Томске и Тольятти. Там средняя цена квадратного метра в новой квартире составила в мае 145,8 тыс., 179,1 тыс. и 141,6 тыс. руб. соответственно. В сравнении с этими показателями в Новокузнецке квадратный метр вторички дешевле на 49%, а в Томске и Тольятти — на 46%. В среднем по России ценовой разрыв между двумя сегментами жилья составил в мае 23%.

Эксперты «Циан. Аналитики» отмечают, что Челябинск, Тольятти и Томск также попали в топ-10 городов России по темпам роста цен на рынке новостроек за последний год.

«Цены в новостройках продолжают расти быстрее, чем в готовом жилье даже после завершения льготной ипотеки: скидок стало больше, но их размер обычно невелик, на рынок выходит меньше новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. Одновременно на вторичном рынке таких стимулов для роста нет. В большинстве городов цены предложения фактически стагнируют»,— отметила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.

Руководитель агентства недвижимости «Самолет плюс» в Челябинске Игорь Чернядьев подтвердил, что ценовой разрыв между двумя сегментами недвижимости фиксируется по всей стране. «Челябинск отличился тем, что у нас очень активные застройщики, которые привлекают покупателей с помощью рекламы и маркетинга, различных программ и акций. Это повышает стоимость квадратного метра. Даже сейчас жителям выгоднее купить новую квартиру в рассрочку, а раньше — с помощью льготной ипотеки, чем выходить на сделку по вторичке с стандартной ипотекой. При этом вторичку никто не продвигает. А реклама реально работает. Когда покупатели находятся в стадии выбора, где купить квартиру, они видят рекламу новостроек и едут смотреть недвижимость»,— отметил Игорь Чернядьев.

По его словам, вторым фактором, влияющим на разницу в цене квартир на первичном и вторичном рынке, является большая разница в качестве квартир, представленных в этих сегментах.

«В новостройках мы видим организованные места общего пользования, хорошую работу управляющих компаний, оформленные дворы. Этого, естественно, во вторичке Челябинска никогда не было»,— подчеркнул эксперт. По его мнению, несмотря на высокую стоимость первичного жилья, спрос на нее остается высоким. Челябинские застройщики сохраняют высокие цены на жилье в том числе из-за отсутствия конкуренции с федеральными компаниями.

Игорь Чернядьев прогнозирует, что значительный ценовой разрыв между первичным и вторичным сегментом недвижимости в Челябинске может сохраниться до конца года. При этом ждать его резкого увеличения не стоит. «Цены будут примерно такими же, если не изменится политика Центрального банка РФ и уровень инфляции. Но сам разрыв усугубляться не будет. Застройщикам невыгодна такая ситуация. Для людей, которые покупают новую квартиру, важно продать свое имеющееся жилье. Если первичное жилье будет стоить намного дороже вторичного, это будет тормозить сделки»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева