Мэрия Екатеринбурга продала ИП долю в столовой, которая кормит школьников

Администрация Екатеринбурга на торгах продала 40% в ООО «Столовая № 41» за 34,6 млн руб. индивидуальному предпринимателю Ольге Суходевой. Как сообщалось ранее, «Столовая №41» является оператором питания и занимается организацией питания в школьных столовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До приватизации части компании 100% предприятия владел Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Постановление о приватизации ранее подписал глава города Алексей Орлов.

Мэрия Екатеринбурга также продала Уральскому заводу тяжелого машиностроения имущество в районе Площади 1-й Пятилетки за 133 млн руб.

Мария Игнатова