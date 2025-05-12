УЗТМ выкупил у мэрии за 133 млн руб. имущество в районе Площади 1-й Пятилетки
Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ, Уралмашзавод) за 133,004 млн руб. выкупило имущество в районе Площади 1-й Пятилетки (Уралмаш) у администрации Екатеринбурга.
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На аукцион (способ приватизации) выставлялись несколько нежилых помещений площадью от 517 кв. м до 3,1 тыс. кв. м. Согласно информации на сайте торгов, УЗТМ выкупил имущество по начальной цене.
По данным кадастровой карты, данное имущество находится на заводской территории, ближе к ул. Турбинной. При этом, согласно фотографиям, размещенным на площадке торгов, помещения имеют заброшенный вид и не используются.